Key Alves não deixa de manter os fãs atualizados sobre a vida após sair do “BBB 23”. Na madrugada desta quinta-feira (20) a ex-sister fez uma publicação nas redes sociais onde desabafou sobre inveja e pediu a oração dos fãs.

"A pior coisa que existe nesse mundo é a inveja! Então, galera, orem muito", recomendou a ex-BBB.





Na publicação, Key Alves também aconselhou os fãs a continuarem orando, mesmo quando acharem que já oraram o suficiente. "Peçam para Deus proteger de todo o mal", completou a atleta, destacando que o mal tem afetado "pessoas que têm luz, paz e acreditam em Jesus".

Desde o término do relacionamento com Gustavo, que também participou do reality show, há cerca de 15 dias, a ex-BBB tem compartilhado uma sequência de posts sobre como está se sentindo emocionalmente. Na ocasião, Key Alves afirmou que "não foi um término amigável".





