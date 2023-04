Reprodução/Globo/Instagram - 20.04.2023 Azzy, de 'Vai na Fé', relatou passagem por hospital





A atriz Azzy, intérprete de Ivy em "Vai na Fé", compartilhou com os seguidores que foi hospitalizada. A dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) na novela da Globo compartilhou alguns dos sintomas e não entregou detalhes sobre o motivo da ida ao hospital, mas prometeu explicar a situação posteriormente.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Obrigada pelas mensagens de carinho, pelas orações. Estou em repouso e sob cuidados, em breve explico tudo para vocês. Os dois últimos dias foram intensos e complexos, mas só de estar conseguindo respirar melhor eu estou grata", afirmou em uma publicação no Instagram, em que aparece recebendo cuidados no hospital.





Após a postagem, Azzy ainda apareceu nos stories da rede social para informar que havia retornado para casa, mas ainda sentia dores. "Estou com muita dor. Nunca imaginei ter que segurar o riso, porque dói. Dói para respirar", afirmou, enquanto aparecia usando um inalador na foto.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Alguns anjos vêm em forma de amigos", complementou. Marcos Veras, colega de elenco na novela das sete, desejou "melhoras" para a atriz nos comentários da rede social. Confira a postagem na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.