Belle Belinha, influenciadora que ganhou fama com vídeos na Liberdade, em São Paulo, viralizou ao testar o novo batom de Virgínia Fonseca na noite desta quarta-feira (19). A empresária afirmou que o produto era de longa duração e à prova d'água, mas Belinha decidiu comprovar isso beijando várias pessoas diferentes.

"Vocês usariam esse batom por 1 milhão de reais?", perguntou Belinha. "Vou testar o batom da Virgínia, porque segundo a diva ela mesma disse que pode beijar o quanto quiser que não vai sair. Vou mostrar para vocês que não é mentira", disse Belinha, compartilhando um trecho do vídeo original de Virginia.





Após os testes com beijos, Belinha deu um veredito negativo. "Gente, olhem o resultado do batom da Virgínia, dá um close. Olhem que decepção, prometeu durar, não durou, prometeu fixação, não fixou, prometeu secar e não secou.”, afirmou Belinha no vídeo.

Virgínia Fonseca já havia recebido críticas em relação à qualidade da base, especialmente após a influencer de beleza Karen Bachini ter feito uma análise afirmando que o produto não valia o preço de R$ 200.





