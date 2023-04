Reprodução Polícia investiga Ed Gale por mensagens sexuais com menores

Ed Gale, ator de 59 anos conhecido por interpretar o boneco Chucky na franquia de filmes "Brinquedo Assassino", está sob investigação policial nos Estados Unidos após admitir ter enviado mensagens com conteúdo sexual a menores de idade.

Segundo informações do Daily Mail, vídeos filmados pelo grupo de investigação Creep Catcher Unit (CC Unit) mostram o artista confessando ter conversado com pelo menos 10 adolescentes, "todos com menos de 18 anos". Gale é filmado admitindo que planejava ter atividades sexuais com uma pessoa para quem estava enviando mensagens de texto, acreditando ser um garoto de 14 anos, incluindo sexo oral e anal.





As mensagens foram descobertas pelo grupo, que se passou por um adolescente online para entrar em contato com o ator. Imagens das mensagens divulgadas pelo grupo mostram comentários de Gale, como "Quero provar sua língua na minha boca" e "Quero estar dentro de você". Ele também expressou desejo de ter relações sexuais sem camisinha e com lubrificante.

Questionado por um dos membros do grupo se havia trocado mensagens sexuais com menores pela internet, o ator admitiu que sim. Posteriormente, foi informado de que havia cometido um crime.

Gale reconheceu a gravidade do ato e que poderia ser punido, de acordo com o jornal inglês. No entanto, até o momento, nenhuma prisão foi feita, segundo o porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, mas a investigação ainda está em andamento.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.