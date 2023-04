Foto: Reprodução/Instagram Vitão é ameaçado por amigo de Matuto após polêmica de gravidez





O cantor Vitão recebeu algumas ameaças por meio das redes sociais de um amigo de Matuto, que repostou o vídeo das ameaças no Instagram.



Recentemente, prints de conversas entre a modelo Suelen Gervasio, apontada como a mãe da filha de Vitão, e o produtor musical foram divulgados, indicando que ele seria o verdadeiro pai e não o cantor.













"Tu é um safado. Se você brotar, nós vamos te cobrir de porrada. Playboy. Independente do bagulho, estar se envolvendo com mulher casada", disse o amigo de Matuto, que teve um relacionamento com Suelen por quatro meses.

Além disso, o amigo do produtor musical mandou um recado para Suelen, que recentemente disse que iria criar a filha sozinha, já que nenhum dos dois estava dando o suporte que ela necessitava financeiramente. "Suelen Gervasio, antes de falar várias papagaiadas na internet sobre o menor, tenha a humildade de reconhecer que o menor se esforçou de todas as formas para te dar o suporte na gravidez.", iniciou ele.

"Tu nem sabe se o filho é do menor ou não. Fez o menor gastar dinheiro do aluguel que ele nem tinha. A gente não sabe se é puro interesse. Não tem cabimento você manipular o menor desta forma. Falou que teve só um casinho com o menor! Morou lá em casa dois meses sem fazer coisa nenhuma, mexendo com o psicológico do menor", completou.