O ator Luiz Fernando Guimarães aproveitou um dia especial nos Estados Unidos ao lado dos filhos Dante, de 12 anos, e Olivia, de 10 anos, nos Parques da Disney. O momento foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (19).

No registro, as crianças aparecem se divertindo enquanto o ator de 73 anos acompanha a animação dos pequenos, mesmo expressando cansaço. Na legenda da postagem no Instagram, Luiz Fernando Guimarães brinca sobre a disposição necessária para acompanhar os filhos em um dia inteiro nos parques da Disney, onde é preciso percorrer longas distâncias.





Mesmo exausto, o ator destaca que não há cansaço que supere a alegria desses momentos em família. “Luiz, como você tem disposição de acompanhar as crianças? Às vezes não tenho!”, brincou o ator.

“Eles não cansam nunca”, comentou o também ator Edson Celulari, que foi pai pela terceira vez recentemente. “O bom é que aproveitam tudo que podem, assim levam para casa lembranças que não tem preço”, ponderou uma fã de Luiz Fernando.





