Christiane Torloni reclama de caos em aeroportos

Na última terça-feira (18), Christiane Torloni fez um desabafo no Instagram. A atriz contou que passou por uma situação caótica na ponte aérea Rio-São Paulo.

"Caos nos aeroportos. Hoje eu e mais duzentas pessoas saímos do Rio de Janeiro em um voo da Gol, que sobrevoou São Paulo, e depois de aterrissar em São Paulo, voltou para o Rio de janeiro", iniciou.

Torloni, então, contou que ela e os demais passageiros foram direcionados a pegar outro voô. "Estávamos no Santos Dumont, viemos para Guarulhos, e agora estamos esperando há mais de uma hora e meia as bagagens que não aparecem nessa esteira vazia. Estão priorizando os voos que foram cancelados", completou.

A atriz ainda apontou negligencia da companhia aérea com os passageiros: "E os passageiros, coitados, reféns... Que pagam essa fortuna... Estão aqui, esperando, parados, indignados... E não aparece ninguém para dizer nada. É um absurdo. Abandonados e extorquidos. É...", finalizou.

