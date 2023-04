Reprodução/Instagram Mãe do primeiro filho de Neymar comenta gravidez de Bruna Biancardi

O anúncio do primeiro filho de Neymar Jr. e Bruna Biancardi pode ter pegado algumas pessoas de surpresa, porém Carol Dantas já estava sabendo da novidade.

A mãe do primeiro filho do jogador, Davi Lucca, deixou um comentário na publicação do casal e brincou.





"Deus abençoe cada dia mais a vida desse bebezinho que já já está aqui correndo, brincando e trazendo muito amor. Consegui fechar a boca graças a Deus", escreveu ela.





A influenciadora mantém um relacionamento muito bom com o ex-namorado e a modelo, com quem vira e mexe saem juntas com outras amigas.

Vale lembrar que Carol Dantas é casada com Vinicius Martinez desde 2019. Os dois são pais de Valentim, de 3 anos.





