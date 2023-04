Reprodução/ Globo Domitila no "Mais Você"

Nesta quarta-feira (19), Domitila, que deixou o "BBB 23", esteve no Café com o Eliminado no "Mais Você". No programa, ela assistiu cenas da participação no reality e rebateu críticas de rivais no jogo.

Ana Maria mostrou uma cena onde Aline e Bruna chamavam Domitila de soberba ao citarem um Jogo da Discórdia, onde a miss confrontou a ex-rouge. Elas ainda questionaram porque Domitila não se aproximava da cantora ou, pelo menos, não falava dos descontentamentos com ela sem ser no ao vivo.

A ex-BBB disse que não ficou surpresa ao ver a conversa e explicou: "Eu sempre me senti atraída por energias. Esse tipo de vídeo, se não fala na minha cara vai vir ou pelo sonho ou pelo vento".

Em seguida, ela falou sobre a crítica de "soberba": "Eu vim para o Big Brother para isso. Não vim para o Big Brother para me esconder, vim para contar, atuar e dar meu nome, Domitila Barros, pode dizer que não gostou de mim, mas não que não me viu".

"Fazia parte incomodar, não fui para fazer novas amizade e ser perfeita. Eu me orgulho", completou ela.



