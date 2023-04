Reprodução Instagram - @arthuraguiar Arthur Aguiar





O ator Arthur Aguiar, campeão do "BBB 22", tem novo alvo na carreira. Após sair do reality da Globo e investir na carreira musical, Arthur agora quer ser piloto de automobilismo.

“Nem sei se posso falar sobre isso, ainda. Vou me formar agora em abril no curso de pilotagem e tudo leva a crer que vou pilotar e correr em uma dessas categorias de automobilismo”, conta Arthur, em entrevista a Danilo Gentili, no programa "The Noite".

Leia também Arthur Aguiar completa 34 anos e acumula polêmicas; veja





Na entrevista que vai ao ar nesta quarta-feira (19), Arthur relembrou a polêmica com Jade Picon e confessou que nunca teve contato com ele desde que deixou a Globo. "Acho que ela tinha uma percepção de que talvez não seria tão legal ela se unir a mim. Não encontrei com ela, nunca a vi. Nunca tivemos a oportunidade de conversar sobre", ponderou.

Fora da Globo, Arthur Aguiar também comentou as idas e vindas com a emissora. O ator contou que não se arrepende de ter participado de "Rebelde Brasil", novela da Record. "Foi a melhor decisão que eu tomei [fazer a novela]. Achei que nunca mais ia pisar lá (Globo). Mas depois fiz outras novelas. A gente chegou, em Brasília, a fazer show para 80 mil pessoas", disse o ex-BBB.