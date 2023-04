Reprodução / Instagram Agatha Moreira compartilha fotos de dia de praia com amigos famosos

Agatha Moreira utilizou as redes sociais para compartilhar registros de um animado dia de praia na companhia do namorado Rodrigo Simas, e das amigas Giovanna Lancellotti e Yanna Lavigne, nesta quarta-feira (19).

Empolgada, a artista revelou que as fotos foram tiradas com uma Cybershot, uma câmera da Sony que foi popular nos anos 2000 e voltou a ser moda entre os jovens. "Comprei uma Cybershot e meus amigos que lutem agora porque estou insuportável".





O post de Agatha Moreira no Instagram recebeu grande atenção dos fãs e seguidores, que elogiaram a beleza e descontração nas fotos, além de demonstrarem entusiasmo com o próximo trabalho da atriz na televisão. “Achei muito conceito as fotos”, elogiou um seguidor.

A atriz voltará às novelas em "Terra e Paixão", trama das 21h que estreia em maio, onde interpretará a vilã Graça, filha dos personagens Tadeu, interpretado por Claudio Gabriel, e Gladys, interpretada por Leona Cavalli. Na trama, a personagem estará prestes a se casar com Daniel, interpretado por Johnny Massaro.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.