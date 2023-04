Reprodução Preta Gil tranquiliza fãs e promete explicações: 'Me recuperando'

A cantora Preta Gil reapareceu no perfil do Instagram após passar alguns dias ausente. Através dos Stories nesta quarta-feira (12), a artista tranquilizou os fãs ao afirmar estar bem e se recuperando. No entanto, ela pediu tempo para se fortalecer emocionalmente e prometeu que irá explicar o motivo do afastamento.

Em tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil preocupou os admiradores ao ser internada durante o feriado de páscoa para a realização de exames. A cantora retornou para casa na última segunda-feira (10).

"Amores, estou aqui, estou bem, estou me preparando para contar para vocês o que aconteceu exatamente comigo nesses últimos 25, 30 dias, quase um mês, mas o que importa mesmo é que eu estou bem é que estou me recuperando voltando a normalidade para daqui a pouco voltar ao meu tratamento oncológico", declarou.

"Mas eu estou me preparando emocionalmente para contar para vocês o que aconteceu, mas voltando a dizer que o que importa é que estou bem e que amo vocês, meus fãs, minha família, desculpa o sumiço", completou.