A influenciadora digital Pequena Lô utilizou o Twitter para fazer um desabafo nesta terça-feira (18), um dia após anunciar o término do relacionamento com o produtor de eventos Christopher Pontes.

Sem citar nomes, ela escreveu: "Cada dia que passa entendendo e aprendendo mais sobre aquela frase de que 'pessoas confusas machucam e magoam pessoas incríveis'".





O namoro de Pequena Lô e Christopher, que estavam juntos desde setembro, chegou ao fim na última segunda-feira (17). A influenciadora de 27 anos, anunciou o término através da assessoria, afirmando que não daria detalhes sobre o assunto e desejando sucesso ao ex-namorado.

O casal se conheceu durante o Rock in Rio, onde Christopher trabalhava cuidando da acessibilidade do festival. O produtor foi o primeiro relacionamento sério de Pequena Lô.

