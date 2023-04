Reprodução / Instagram 18.04.2023 Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira utilizou as redes sociais nesta terça-feira (18) para compartilhar a notícia de que Chopp, um dos três cachorros de estimação dela, foi encontrado após ter sido dado como desaparecido.

Através de um vídeo do animal sendo resgatado, Paolla expressou gratidão pelo apoio dos fãs. "Encontrado! Obrigada a todas e todos que se mobilizaram pra encontrar o Chopp. Através dessa corrente linda, ele já está em casa e bem. Muito obrigada mesmo!", disse a atriz.

ENCONTRADO!!! Obrigada a todas e todos que se mobilizaram pra encontrar o Chopp. Através dessa corrente linda, ele já está em casa e bem. Muito obrigada mesmo! 🐶💛 pic.twitter.com/M9CffjxeKq — Paolla Oliveira (@paolla) April 18, 2023





Recentemente Paolla completou 41 anos e compartilhou com os seguidores um vídeo comemorativo da data.





“Enfim, 41 anos! E chegar neste tempo sem sentir o passar dos ponteiros me enche de emoção, porque eu sei que é minha curiosidade que me faz seguir criando e, claro, me reinventando.”, escreveu ela na legenda.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.