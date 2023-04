Reprodução/PlayPlus 06.10.2022 Rosi foi a terceira eliminada do reality

Rosiane Pinheiro, atriz e dançarina que participou de "A Fazenda 14", contou, em entrevista ao programa "Israel Show", que foi abusada na infância. O primeiro episódio de assédio aconteceu aos 6 anos da ex-peoa

Leia também Mais Você: Tati Machado lambe garfo usado por Ana Maria e web reage

"Fui abusada da infância à adolescência por homens que conviviam comigo, e frequentavam a minha casa. Os filhos da minha madrasta, por exemplo, sempre abusavam de mim", disse Rosi.

A ex-peoa, que nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para Bahia com mãe, foi abusada pela primeira vez aos 6 anos de idaide. "Fui comprar cigarro para minha mãe, e um dos clientes do salão que ela tinha em casa me seguiu", contou ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Esse momento foi muito difícil para mim, me sentia muito mal, e achava que a culpa de tudo isso estar acontecendo era minha", completou Rosi.