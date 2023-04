Reprodução/ Instagram/ Netflix Casamento Às Cegas: Alisson e Flávia trocam farpas pelas redes sociais

Alisson e Flávia, participantes da segunda temporada do reality "Casamento às Cegas" da Netflix, usaram as redes sociais para trocar indiretas. A professora se mostrou incomodada com a aproximação do casal Alisson e Thamara, com Roberto, ex dela que o traiu depois do programa. O participante, então, a criticou.

"Eu gosto de ambos e torço por ambos. E apesar de ser muito amigo, sei que ele errou. O fato dela achar que ser amigo é "passar pano" me incomoda, porque eu sei que ele errou e ele assume isso e vida que segue. A ferida de quem sofre é muito mais dolorosa, porém, para ser cicatrizada precisa-se apenas seguir", escreveu Alisson na página Segue a Cami no Instagram,

Nos stories, Flavia falou que nunca citou o nome de ninguém, mas pontuou: "Isso se chama carapuça servindo".