Carlinhos Brown comenta encontros com a filha, Clara Buarque, nos Estúdios Globo

Carlinhos Brown dividiu com os seguidores uma foto com a filha, Clara Buarque, nos corredores dos Estúdios Globo.

O cantor está gravando The Voice Kids. Já a atriz está no ar com a novela Travessia, sua estreia na televisão.





"Encontros de corredores e bastidores. Te amo, filha", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, a artista se derreteu pelo pai. "Encontro que melhora meu dia. Te amo tanto", comentou ela.

Clara é filha de Carlinhos com Helena Buarque. Ela tem mais sete irmãos.





