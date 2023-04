Reprodução/Instagram - 17/4/2023 Chay Suede e Lucy Alves, de Travessia





Um vídeo de Chay Suede e Lucy Alves dançando forró, na festa de encerramento de "Travessia", atual novela das nove da Globo, está dando o que falar na web. O registro viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões.

Enquanto alguns fãs dos atores de "Travessia" vibram com a química entre os colegas, outros ficaram incomodados com a proximidade da dupla. No vídeo, Chay e Lucy dançam forró agarradinhos.





"Achei super normal homem casado dançar assim com a colega de trabalho… não sendo o meu, está ótimo", ironizou uma internauta. "Então eu estou morta e enterrada para achar ok homem meu dançar com outra mulher", reclamou outra.

"Eu não acho que dançar com outra mulher seja um problema, mas dançar agarradinho e falando no ouvidinho, aí me poupe que eu não sou moleca", ponderou outra fã.

Ninguém me perguntou mas se eu visse meu namorado assim com outra eu batia nele https://t.co/hUkBFfwg2f — vic 📖 (@malikartz) April 16, 2023





Vale lembrar que Chay Suede vive um relacionamento com Laura Neiva, enquanto Lucy Alves assumiu o namoro com Victória Zanetti. "Forró se dança encostando o rosto, ele vira o rosto contrário do dela e nem responde o que ela fala, trabalham muito tempo com teatro que você aprende a viver as emoções sem se reprimir, NÃO TEM NADA ALÉM DE DUAS PESSOAS PRÓXIMAS DANÇANDO UM FORRÓ", defendeu uma fã. "A novela teria sido outra coisa se tivesse focado nesses dois protagonistas né, química absurda e nem precisa de 'fuon fuen'", opinou outra.