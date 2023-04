Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez elevou a temperatura pelas redes sociais, neste domingo (16) ao compartilhar um ensaio no qual aparece usando apenas uma lingerie preta e saboreando uma tigela de gelatina.

A apresentadora do “Super Pop” pregunta aos seguidores: “Mais alguém ama gelatina também?”.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. “Eu amo gelatina. Eita mulher bonita, o tempo não passa para você”, disse uma. “Maravilhosa!”, disse outra. “Gelatina? Que gelatina???”, brincou outro. “Até a gelatina fica sexy com essa mulher! Fala sério!!”, apontou a tatuadora Ale Rosa.

