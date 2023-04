Reprodução/Globo - 15.04.2023 Aline, Bruna e Sarah estão no paredão do 'BBB 23'

O décimo quinto paredão do “BBB 23” está em sua reta final e será definido ao vivo no programa deste domingo (16) e, apesar de a diferença ter diminuído, Bruna Griphao ainda aparece com maiores chances de deixar a disputa, enquanto Aline Wirley continua fora do radar do público.

Segundo a parcial das 18h, na enquete do iG Gente, a atriz aparece com 56,3% dos votos, contra 41,4% para Sarah Aline. Já a ex-Rouge fica com apenas 2,3% das intenções.

O público aparece dividido: “Quem vai movimentar a casa até a final é a Bruna falante. Gosto dela. A Sarah é muito sem graça, não vai dar um gás pra assistir até o final”, comentou um internauta.

“Se Bruna não sair tô começando a acreditar que é Bigmarmelada. Impossível um ser humano assim que se ‘acha’, gritar, xingar e ofender as pessoas e o público ainda passar pano... aí virou bagunça, Bigboss”, disse outra pessoa.

“Pelo menos a Bruna se mostra no jogo. Sarah se esconde atrás do grupo dela e agora usa o Alface”, disse um terceiro. “Se a Bruna ficar mais uma vez GLOBO divide o prêmio entre as 4 e fecha essa bodega, fazendo o povo de palhaço”, apontou uma internauta indignada.

Os comentários ficam dividido entre Bruna e Sarah, mostrando que Aline Wirley, além de ser considerada “planta” dentro do jogo, não é lembrada pelo público, o que pode dar vantagem para prosseguir na disputa até a final, que está prevista para o dia 25 de abril.

Vote abaixo na enquete do iG Gente e acompanhe qual sister deve ser eliminada na berlinda atual:

Quem deve ser eliminada do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 15, 2023

