Reprodução/Instagram Erika Januza esbanja charme em fotos pelo Nordeste brasileiro

A atriz Erika Januza, que esteve pela região Nordeste para apresentações com o espetáculo “Paixão de Cristo”, aproveitou também para passear pelas belas praias da região e usou as redes sociais neste domingo (16) para compartilhar fotos da viagem.

Nas imagens, a atriz aparece de biquíni preto, exibindo seu corpo escultural, e imagens de restaurantes – indo desde um lagarto se alimentando, até um espetáculo de dança.

“Não queria em envolver... mas já tô envolvida! Muito grata e feliz pelos dias lindos que vivi, trabalhos que fiz, pelos lugares que vi, pessoas que conheci, sabores que senti, bênçãos que recebi” começou ela na legenda.

“Tibau do Sul, Natal , Pipa , João Pessoa , a todos que encontrei pelo caminho e me cuidaram tão bem. Obrigada! Super recomendo viajar por essas bandas apaixonantes! Em uma viagem é possível pegar o carro e fazer várias outras! Anote aí!”, completou a atriz.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para a beleza da atriz “Maravilhosa!”, “Belíssima!” e “Deusa!” foram alguns deles. Temos um litoral lindo e paradisíaco de ponta a ponta. @erikajanuza um beijo, volte logo viu”, convidou um seguidor.

