Foto: Reprodução/Instagram Viúva de Erasmo Carlos fala de dor do luto: 'Desesperança





Fernanda Esteves, viúva do cantor Erasmo Carlos, desabafou nas redes sociais em relação ao sofrimento e dor causados pela ausência do marido.



Próximo de completar 5 meses da morte de Erasmo, Fernanda contou aos seguidores que está sendo muito difícil o processo de luto e a falta que ele faz na vida dela.













"As últimas semanas trouxeram de volta uma tristeza aguda, meu amor, tanta desesperança. Diante da possibilidade de perder outra pessoa eu congelei, não sei o que você diria, não consegui prever sua fala. Tudo perdeu o sentido. Entrei em um buraco.", iniciou ela.

"Perto de completar 5 meses da sua morte, eu ainda me sinto tonta. Parece que rodei, rodei e rodei, e agora estou tentando me levantar e caindo, mais caindo do que levantando. Algumas vezes, passo por caminhos que a gente percorria, converso com você, tento me enganar, não olho para o lado para não perceber sua ausência, se tiver oportunidade fecho os olhos e aproveito você.", completou Fernanda nas redes sociais.

"Sua ausência ocupou a minha vida, tudo é sua falta. Você não era meu ponto de partida, meu amor, você era meu rumo, minha chegada, meu destino. E agora, Erasmo? É tudo silêncio.", finalizou ela.