Reprodução/Instagram Irmão de Marília Mendonça pede ajuda dos fãs para denunciar fotos vazadas da cantora

Irmão de Marília Mendonça apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (14) para pedir a ajuda dos fãs.

Na última quinta-feira (13), fotos da necropsia da cantora foram vazadas na web e compartilhadas. Logo, amigos e familiares pediram respeito.





João Gustavo usou o perfil do Instagram para pedir que os seguidores denunciem as contas que publicarem as imagens.

"Olá, venho encarecidamente pedir para vocês que denunciem quem estiver compartilhando essas fotos vazadas, criamos um e-mail para que possamos receber todas as denúncias e tomar todas as providências necessárias. familiammparasempre9@gmail.com", escreveu ele.

"Eu estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não têm nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", desabafou o artista.

Eu estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não tem nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta. — joao gustavo 👑 (@jgdiasgo_joao) April 14, 2023





Após as fotos do laudo de necropsia da cantora Marília Mendonça vazarem na internet, a Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação para descobrir como as imagens se tornaram públicas.

Em contato com o iG Gente, a Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo.

