Foto: Reprodução/Instagram Mãe de Marília Mendonça fala de vazamento de fotos da filha: 'Monstros'





Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, desabafou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (14) em relação aos vazamentos de fotos da autópsia da filha.

Em um desabafo emocionada, Dona Ruth afirma que o filho de Marília, Léo, de apenas 3 anos, já entende o que aconteceu com a mãe. Marília Mendonça morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, aos 26 anos.













"Está tudo bem com a família. Apesar de o episódio ter acontecido ontem [quinta-feira (13)], eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ele já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa. A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende", iniciou Dona Ruth em desabafo nas redes sociais.

"O mundo não me surpreende mais... Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já haviam feito outra vez. O que está faltando é lei. Está faltando justiça", completou ela emocionada.

Dona Ruth ressaltou a importância de as pessoas respeitarem a memória daqueles que já se foram. "Aqui não pode ser terra sem lei. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outras palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família", disse ela.

"Quero deixar um recadinho para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim num certo momento da sua vida. Não desejo a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida você vai lembrar disso que fez... E vai lembrar de mim", finalizou Dona Ruth.