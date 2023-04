Reprodução / Instagram 13.04.2023 Xurrasco_021

O perfil oficial do Instagram, que conta com 600 milhões de seguidores, publicou um vídeo do influenciador Xurrasco dançando ao som de "Lovezinho", de Mc Treyce, nesta quinta-feira (13).

“Felicidade é ser capaz de se divertir e esquecer de todo o resto”, escreveu o influenciador para a legenda compartilhada pela conta da plataforma.





Pelos Stories, Xurrasco expressou gratidão pela conquista: "Olha aonde vocês me fizeram chegar, minha família. Estou sem acreditar. Sem acreditar no que vocês andam fazendo por mim, sem vocês nada disso teria acontecido. Obrigado por tudo".

Com apenas alguns meses desde que explodiu nas redes sociais com a coreografia para “Lovezinho”, Xurrasco já acumula mais de 5 milhões de seguidores somando o TikTok e o Instagram.





