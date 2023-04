Foto: Reprodução/Instagram Viviane Araújo compartilha primeira viagem de avião do filho





A atriz Viviane Araújo compartilhou com os seguidores na manhã desta quinta-feira (13) um registro da primeira viagem de avião do filho Joaquim, de apenas 1 ano.



Acompanhada do marido Guilherme Militão, a atriz conta que o filho está tranquilo e não apreceu demonstrar em momento algum medo da viagem de avião.













A família está a caminho de um parque aquático em Fortaleza. "Vamos passear, filho", disse Viviane. No domingo (2) o fã-clube de Viviane Araújo, Vivinaticos Originais, fez uma festa para celebrar os 48 anos da ídola. A atriz, que deu à luz a Joaquim em setembro de 2022, comemorou o aniversário com um grupo de pagode e itens personalizados.

"Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obg pela linda família q me destes, Senhor! Meu presente de Deus!", escreveu Viviane em postagem comemorando o aniversário.