Foto: Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca mostra ultrassom e brinca: 'Sem neném'





A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou com os seguidores na noite desta quarta-feira (12) o resultado de um exame, pegando todo mundo de surpresa.

Virgínia publicou na rede social a foto de um ultrassom do últero e comentou: "Útero tudo certo e sem neném", explicou ela.













Logo em seguida, a influenciadora revelou a reação da sogra e mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha. A mulher do cantor Leonardo reagiu com uma cara de tristeza. "Parece que tem alguém querendo um neném", brincou Virginia.

Um dia após comemorar a marca de 43 milhões de seguidores, a influenciadora registrou uma queda no Instagram. Mesmo depois de compartilhar a conquista, que teve direito a uma foto com diversos balões e uma bota de R$ 12 mil para o look, Virgínia perdeu alguns seguidores e voltou a ter 42,9 milhões de fãs no Instagram.

E falando no look escolhido pela influenciadora para a comemoração, o calçado de uma grife usado por ela virou assunto nas redes sociais pelo formato inusitado. Chateada com a repercussão negativa do presente dado à nora, Poliana desabafou nas redes sociais e afirmou que não permite que opinião de outras pessoas tire a paz interior: "Eu fico triste do ser humano tá assim", disse ela.

"Eu dei uma bota pra Virginia com muito carinho, eu falei: 'gente essa bota vai ficar linda na Virginia', e agora vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha pra mim, se ela não gostar do presente é só ir na loja trocar", disse ela.