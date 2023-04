Reprodução/Globo - 13.04.2023 Reynaldo Gianecchini participou do 'Conversa com Bial'





Reynaldo Gianecchini repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (12) após a participação no "Conversa com Bial". O ator participava do programa para divulgar a peça "A Herança" com Bruno Fagundes, em que ambos interpretam homens gays. Ao avaliar a experiência com o personagem, ele disse ser "muito simpatizante" com a comunidade LGBT+.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Sempre penso no processo que vou passar. Essa peça, sabia da importância para mim de viver esse processo. Primeiro de adentrar com o olhar um pouco mais atento e generoso para essa comunidade LGBT, que sempre fui muito simpatizante. Eu mesmo já falei que minha sexualidade é fluída, circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei", declarou.





Ao se justificar que não se identifica como membro da comunidade, ele afirmou que "nunca frequentou bares ou boates gays. "Talvez não me via ali, escrito na testa 'sou gay'. Sempre me achei amplo, achava estranho estar em um lugar em que todo mundo está aparecendo na testa", avaliou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Precisei passar por esse processo na peço, porque queria abrir minha mente e ver tudo dessa comunidade. Foi muito importante, aprendi muito. Como é importante essa comunidade ter que se afirmar, ter sua identidade, eles tiveram que lutar para sobreviver. Não é à toa que tem uma parada gay. Pouca gente entende", complementou.

Entre os comentários negativos feitos na web, internautas reprovaram que o ator se excluiu ao se referir à comunidade. "Um exemplo claro do que falo de celebridades que não querem se assumir nenhuma das letras da sigla: Gianecchini achando que por se declarar fluído, não faz parte da sigla lgbtqiap+. Anjo, você está no +. A sigla não é 'eles' é 'nós'. Aprenda", afirmou uma pessoa no Twitter.

"Que discurso tenebroso ein, Gianecchini", comentou outra. Confira abaixo reações na íntegra:

Um exemplo claro do que falo sobre celebridades que não querem se assumir nenhuma das letras da sigla: Gianecchini achando que por se declarar fluído, não faz parte da sigla lgbtqiap+. Anjo, você está no +. A sigla não é "eles" é "nós". Aprenda. pic.twitter.com/KhdMNxhBXM — André Rochadel (@andre_rochadel) April 13, 2023





o reynaldo giannechini falando da comunidade lgbtqia+ no conversa com bial chamando de “eles” kkkk pic.twitter.com/MMXBnmkfE4 — felipe (@vagabandaisovr) April 12, 2023





Sempre que ouço entrevistas do Reynaldo Gianecchini eu fico assim pic.twitter.com/m7qWaUS8eN — matheus (@militantcansado) April 13, 2023





gianecchini perdendo de soltar uma dessas prefere ficar se explicando oxe

pic.twitter.com/AY45Z4IwNH — curió (@lvishenriqve) April 13, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.