Foto: Reprodução/Instagram Ator de 'As Branquelas' fala de fãs do Brasil: 'Me veem e cantam'





O Marlon Wayans, de 50 anos, falou em entrevista ao Podcast "Big Boy Tv" do carinho e amor que recebe dos fãs brasileiros por conta do filme "As Branquelas", considerado um clássico da comédia.



O ator, inclusive, além de ser um dos grandes astros da comédia para os fãs brasileiros, Marlon ainda tem outra conexão com o país: é amigo de Anitta.













"Quando vou ao Brasil, todos me veem e cantam 'Making my way downtown...' [trecho da música A Thousand Miles, canção de Vanessa Carlton, trilha sonora do filme], em inglês, ao invés da versão brasileira!", iniciou ele.

"Isso é muito louco. Na última vez em que estive no Uruguai, os carros paravam e gritavam: 'Branquelas!'", completou o ator em entrevista.

Em seguida, Marlon também disse reconhecer a importância que o filme ganhou na história do cinema e na comédia. "Você sabe, o clássico é algo que você pode assistir de novo daqui a 50 anos, mas você ri como se fosse a primeira vez. Em qualquer lugar que vou, as pessoas lembram do filme", disse ele.