Whindersson Nunes afirma não ser bom em relacionamentos

Solteiro há quase 2 anos, o humorista Whindersson Nunes ressaltou que uma das maiores dificuldades na vida são os relacionamentos. Nesta terça-feira (11) o comediante mostrou no Instagram um treino de boxe.



Após lutar com o lutador Popó, o humorista mostrou que está investindo cada vez mais no lado esportivo.













Por meio dos comentários, o produtor de conteúdo Rafael Couto elogiou Whindersson com uma pergunta, "Tem algo que você não seja bom?", e foi respondido pelo humortista de forma bem-humorada. "Relacionamentos", escreveu ele.

Whindersson Nunes já foi casado com a cantora Luísa Sonza, de 2018 a 2020, e tiveram um término bastante conturbado. Meses depois, Whindersson se envolveu com a influenciadora Maria Lina durante a pandemia. Os dois perderam um filho, João Miguel, que faleceu logo após o parto, em 2021, e terminaram a relação no mesmo ano. Recentemente, Whindersson deixou de segui-la nas redes sociais.