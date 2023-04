Reprodução/ Globo Helóisa Périssé no "Que História É Essa? Porchat"

Heloisa Périssé revelou que cometeu uma gafe desastrosa com o diretor de cinema Sergio Machado. No bate-papo exibido nesta terça-feira (11) no "Que História É Essa, Porchat?", a humorista contou que confundiu o cinestasta com o ginecologista dela e fez comentários vergonhosos.

“Eu não coloco na frente do nome dele, o ‘doutor’, no celular, porque somos muito amigos. É só o nome dele. Tem um diretor de cinema que tem exatamente o nome dele [do ginecologista]“, iniciou a humorista. “Meu ginecologista se chama Sérgio Machado. Um nome comum. E o do diretor também, alguém que eu fiz contato pouquíssimas vezes, eu não tinha a menor intimidade”, completou ela.

Heloísa, então, relatou que decidiu ligar para ginecologista em um dia que estava com problemas íntimos. O problema foi que ela confundiu o contato do médico com o do cineasta e ligou para a pessoa errada. "Aí ele atende e eu digo ‘Sérgio, é Lolo’. E ele ‘Diga aí’, e eu pensei ‘ih, tá baiano”, disse a humorista, que contextualizou que o cineasta é da Bahia.

Em seguida, ela contou que nãi percebeu que não era o ginecologista e continuou a conversa: “Ele me perguntou se estava tudo bem e eu respondi: ‘amor, mais ou menos. Tô com uma coceira, você não faz ideia’. Ele ficou mudo. Eu não tenho intimidade nenhuma com a pessoa, aí liga pra falar que tá com uma coceira”.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Helóisa falou que o cineasta ficou sem reação e ela achou estranho. Então, a humorista reforçou: “Aí eu falei ‘amor, tô com cândida’. E ele me vira e fala ‘tá com quem?’. ‘Não, amor, não é quem, é o quê. Estou com cândida’. E ficou um silêncio. Eu comecei a achar estranho porque era um fim de semana, vai ver o cara bebeu ou estava dormindo”.

A humorista insistiu: “Sérgio, eu não tô acreditando, se eu estou te ligando, eu tô com coceira onde? Na x*ereca. Eu faço o quê?”. Heloísa falou que o cineasta continuou seem reação e ela se irritou: “Eu falei ‘não, p*orra, é sério, sem sacanagem. Eu faço o quê, se você não sabe quem vai saber?’. Aí ele falou ‘seu médico’”. Neste momento, a artista contou que percebeu a gafe e desligou o telefone.

Socorro, a @loloperisse achou que tava falando com o ginecologista no telefone, mas não era! 🤣 #PorchatNoGNT pic.twitter.com/MvQBiWn9dg — Canal GNT (@canalgnt) April 12, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente