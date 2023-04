Foto: Reprodução/Globoplay BBB23: Boninho fecha quarto Deserto e sister ficam abaladas





Boninho, o "Big Boss" decidiu fazer uma reviravolta na casa do "BBB23" na manhã desta quarta-feira (12) fechando um dos quartos da casa. O anúncio da informação acontece após Boninho questionar se já estava na hora de fechar um dos cômodos.

E o escolhido pelo Big Boss foi o quarto "Deserto", o que deixou as moradoras do quarto: Aline, Amanda, Bruna e Larissa devastadas por saber que terão que dormir no quarto Fundo do Mar.













O anúncio veio no início da tarde pelos autofalantes da casa, notificando todos os membros do Deserto a arrumar suas coisas e ir para o outro cômodo. As sisters se mostraram abaladas a todo tempo enquanto arrumavam as malas para se mudar para o outro quarto.

"O melhor quarto de todos", disse Bruna Griphao. Seguida de Larissa que afirmou que será muito diferente dormir no outro quarto. "Agora vai ficar estranho, mesmo", disse ela, sendo seguida de Amanda que ressaltou o fato de poderem ter dormido uma última noite no quarto. "Pelo menos a gente conseguiu dormir uma última noite aqui, nós quatro. Todo mundo na sua caminha", disse ela.

