CNN Brasil/Reprodução Carlos Tramontina é contratado pela CNN Brasil

Carlos Tramontina é o mais novo contratado da CNN Brasil. Após 43 anos na TV Globo, o jornalista assinou com a emissora para apresentar o 'CNN Freedom Project'.

O programa vai denunciar e discutir temas sociais, como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças e mulheres e escravidão moderna.





"Depois de 43 anos e 11 meses de TV Globo, assumo um novo desafio. É uma alegria muito grande estar aqui na CNN. Este momento marca uma transição, um novo momento", celebrou o apresentador.

A partir de pesquisas, a atração do noticiário abordará histórias do Brasil que mexeram com a opinião pública.

'CNN Freedom Project' tem data de estreia prevista para o primeiro semestre deste ano.





