Sammy Lee - Esposa do Pyong Lee

Pyong Lee participou do BBB 20 e, desde então, a ex-esposa, Sammy Lee, ganhou destaque na mídia, alcançando mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. No início, ela comentava bastante o programa, mas com as polêmicas envolvendo Pyong e o nascimento do filho do casal, a influenciadora optou por se preservar.