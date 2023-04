Reprodução/SBT - 11/4/2023 Mc Gui e Bia Michelle





O fim do noivado entre MC Gui e Bia Michelle segue repercutindo. Nesta terça-feira (11), após o vídeo da bailarina flagrando o ex com outra mulher em um motel viralizar nas redes sociais, os dois participaram do programa Fofocalizando, do SBT.

Através de um vídeo gravado, MC Gui mandou um pedido de desculpa "para quem se sentiu ofendido com a situação" e avisou que vai tentar melhorar.

Ao vivo, Bia Michelle riu do pedido de desculpa do cantor. "Que ele possa tentar ser uma pessoa melhor, porque ele precisa. Precisa se procurar, precisa do autoconhecimento, precisa procurar valores. Eu fiz muito por ele, tentei ajudá-lo de todas as formas. Sempre fui essa mulher para ele e que pena que ele não conseguiu aprender comigo e teve que me decepcionar dessa forma", reclamou.





A bailarina Bia Michelle reforçou que não conseguia encontrar determinados valores no relacionamento com MC Gui. "Eu sei que merecia muito mais do que ele fazia para mim. Fazia muito menos que o mínimo. Por exemplo, a parceria, a empatia. Eu olhava para o lado dele e ele não via o meu lado (...) O erro do Guilherme maior foi a falta de caráter por ter me traído duas vezes, porque eu dei a chance dele mudar", lamentou Bia.

Bia Michelle terminou com MC Gui pela primeira vez após a participação do cantor em "A Fazenda 13". Gui se aproximou de Aline Mineiro no reality da Record e algumas reações no confinamento levaram Bia a terminar o noivado na época.





