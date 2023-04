Traição, deboche e detenção: MC Gui renova cancelamento anual

Deboche e treta em expansão

MC Gui viajou com Lincoln FNX, ex de Gabi Martins, durante o feriado da Semana Santa. Segundo rumores, os dois fizeram a fila andar rapidamente em festas particulares no Nordeste. Gabi Martins se envolveu na confusão e disse que Bia merecia homem melhor, além de curtir um comentário criticando a dupla. "Fnx e Mc Gui por isso se dão tão bem! Não sei quem é mais podre", dizia o comentário de uma fã. MC Gui ainda debochou do fim de namoro com Bia e promoveu a música nova.