Foto: Reprodução/Instagram Anitta é confirmada no elenco da série 'Elite' da Netflix





Os anitters que se preparem, a cantora Anitta está chegando no colégio Las Encinas. Na manhã desta quinta-feira (9) a Netflix confirmou a presença de Anitta no elenco da 7ª temporada da série espanhola "Elite".

Já a algum tempo rumores rondam a internet em relação a participação da cantora brasileira na série, mas até então nada havia sido confirmado. A artista, indicada ao Grammy de 'Artista Revelação', fará a estreia internacional no mundo do entretenimento com a participação na série espanhola.













"Ela já tava avisando... E MACETOU MESMO. 👀 Bem-vinda à Las Encinas, @Anitta", escreveu a Netflix na publicação que anunciava a presença da cantora na série e divulgou as primeiras fotos da personagem de Anitta, que ainda não possui nome confirmado.

O elenco já conta com nomes como André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayuso. Segundo a Netflix, a nova temporada também contará com novos nomes como Mirela Balić (Cristo e Rey), Fernando Lindez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras), Maribel Verdú (Now & Then) e Leonardo Sbaraglia (Dor e Glória).





























































A sétima temporada de "Elite" foi criada por Carlos Montero (In Love All Over Again) e Jaime Vaca (A Different View) e segue em fase de produção. "Elite" se tornou um dos maiores fenômenos de audiência da Netflix. A trama, cheia de sexo e drogas, acompanha os dramas de alunos da escola Las Encinas, a mais cara e exclusiva de Madri, em meio a casos de assassinatos, segredos, dramas adolescentes e investigações.