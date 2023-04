Foto: Reprodução/Instagram Mc Carol anuncia fim da carreira: 'Meu último ano artístico!'





A funkeira Mc Carol, dona de diversos hits que embalaram a década passada e memes que viralizam até os dias de hoje na web, anunciou o fim definitivo da carreira artística.

Em um bate-papo com os fãs nas redes sociais, a cantora afirmou que está decisão está tomada a um tempo e que um dos principais motivos é a falta de paz. 2023 será o último ano da agenda de Mc Carol artisticamente.













"Pessoal esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de país, número e nome! Vou me abster de tudo e TODOS e, começar do zero e, quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo!", disse ela em um post no Twitter.

Chocados com o anúncio repentino da cantora, os fãs questionaram os motivos que a levaram a tomar esta decisão e a cantora logo rebateu. "Sanidade e amor próprio", disse ela.

Pessoal esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de país, número e nome! Vou me abster de tudo e TODOS e, começar do zero e, quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo! — MC Carol (@mc_caroloficial) April 10, 2023









Recentemente a cantora desabafou de tudo o que precisou enfrentar no início da carreira, quando cantava funk "proibidão" ainda na adolescência e revelou que era atacada na rua e que brigou com familiares após tomar a decisão de ingressar na carreira de funkeira. "Comecei cantar p*taria aos 15/16 anos, numa época que na favela a gente só tinha internet na lan house. Resumindo: a gente era atacado ao vivo na rua! Quando eu subia minha favela de manhã, voltando dos shows, a galera descendo para trabalhar me olhava com nojo, com desdém!", disse ela.

Na manhã desta segunda-feira, Mc Carol fez um novo desabafo no Twitter e explicou, de forma detalhada, como é o mercado artístico. "Imagine um lugar lindo, uma praia ensolarada. Está cheio de gente sorrindo, feliz, cantarolando, brincando dentro d’água e você fica eufórico para entrar tbm, mas quando você entra, você percebe uma lama te puxando, um monte de bicho te sugando…

Assim é o mundo artístico", escreveu ela.