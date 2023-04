Reprodução / Instagram 08.04.2023 Taylor Swift e Joe Alwyn terminam relacionamento após 6 anos de namoro

Taylor Swift e Joe Alwyn terminaram o relacionamento de seis anos. De acordo com o site Entertainment Tonight (ET), a cantora e o ator colocaram um ponto final no namoro há algumas semanas.

O site também afirmou que a separação foi amigável e “sem dramas”. “O relacionamento simplesmente chegou ao fim. É por isso que Alwyn não foi visto em nenhum dos shows”, disse uma fonte ao ET.





Atualmente, Taylor está na estrada com a turnê “The Eras Tour”. O relacionamento de Swift e Alwyn, que começou em 2016, era considerado o mais duradouro da cantora até o momento.

A notícia do fim do relacionamento de seis anos entre Taylor Swift e Joe Alwyn deixou os fãs da cantora surpresos. O tema rapidamente se tornou o assunto mais comentado no Twitter em todo o mundo.





