Reprodução/Instagram Apresentadora do JN faz homenagem para Glória Maria e Susana Naspolini

Luli Guimarães, apresentadora do RJ2 e Jornal Nacional, fez uma homenagem para as colegas Glória Maria e Susana Naspolini no Dia do Jornalista.

Ambas as colegas de profissão morreram de câncer. Glória morreu em fevereiro de 2023 devido a um tumor no cérebro. Já Naspolini, morreu em outubro de 2022 com um câncer em um osso da bacia.





"Nesse dia do Jornalista, minha homenagem é pra elas. Amigas queridas e inspirações. Muita saudade de você", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram o trio. "Três jornalistas maravilhosas", disse uma; "Duas grandes profissionais, às vezes não consigo acreditar que elas partiram, força para as filhas e os familiares. E para você, parabéns pela excelente profissional que você é", comentou outra; "Muito talento de vocês. Elas fixarão pra sempre na nossa lembrança. No legado que deixaram", declarou uma terceira.





