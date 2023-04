Reprodução/Instagram 08.04.2023 Anitta na Islândia

A cantora Anitta está curtindo férias na Islândia após o fim do contrato de 11 anos com sua gravadora, a Warner. Ela abriu o álbum de fotos da viagem ao país nórdico, com imagens impressionantes das belas paisagens da região.

"Quatro viagens em uma", escreveu a artista, que completou 30 anos recentemente.

Além das imagens, que mostram cavernas, cachoeiras e formações rochosas do país europeu, Anitta também compartilhou vídeos, entre eles um em que faz uma dancinha na neve. "Já grava um clipe aí", sugeriu um fã nos comentários.













































+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente