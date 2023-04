Reprodução / Instagram 08.04.2023 Aline Campos

A atriz Aline Campos mostrou boa forma em publicação no Instagram. Ela compartilhou nos Stories a rotina neste sábado (08), que incluiu drenagem linfática, e aproveitou para exibir os músculos e revelar as medidas atuais do corpo.

Com 1,70 metros de altura e pesando 60 quilos, Aline mostrou a diferença entre o corpo relaxado e tensionado, destacando como os músculos ficam evidentes nessas situações distintas.





“E aí tem gente que dependendo da foto, se eu faço uma foto assim mais tensionada, a pessoa acha que eu estou muito grande, mas eu não estou muito grande. Eu visto [manequim] 36, pessoalmente eu sou bem pequenininha, tá?", explicou Aline.

Aline aproveitou para desmentir alguns comentários que tem recebido nas redes sociais, em que afirmam que ela fez algum procedimento estético no bumbum. Aline afirmou categoricamente que não fez preenchimentos e que não tem interesse em fazê-los. Ela também relatou que chegou a recusar uma proposta publicitária que envolvia ácidos hialurônicos, justamente por não ter preenchimentos.





