Reprodução Avós: Bill e Melinda Gates posam com a neta

Bill Gates, de 67 anos de idade, e Melinda Gates, de 58 anos, apareceram pela primeira vez na web com a neta do casal. A bebê, que não teve seu nome revelado, nasceu no início de março, e é filha de Jennifer Gates, 26, filha de Bill e Melinda, com Nayel Nassar.

Reprodução/Instagram Melinda Gates com a neta no colo

"Não há nada como segurar sua primeira neta. Parece que foi ontem que eu estava segurando Jenn nessa idade. Agora ela tem seu próprio bebê - e estou cheio de orgulho ao ver Nayel e ela assumirem seus papéis de pais", escreveu Melinda em seu Instagram, na quinta-feira (6).

Bill Gates, o fundador da Microsoft, escreveu na legenda da foto em que aparece com a primeira neta no colo. "Mal posso esperar pra te ver desbravando o mundo", escreveu.

Reprodução/Instagram Bill Gates aparece com a neta pela primeira vez

Jennifer, primogênita de Bill e Melinda, também se declarou à bebê. "Nossa bebê doce e angelical. Nós a amamos tanto e estamos aprendendo a ser pais todos os dias", postou ela, com um clique sorrindo com a pequena em seu colo. Jennifer e Nayel se casaram em outubro de 2021 e anunciaram a gestação em novembro de 2022.

Bill e Melinda, que foram casados de 1994 a 2021, ainda são pais de Rory Gates, de 23 anos de idade, e Phoebe Gates, de 20.