Gabriel Farias, filho da cantora Paula Toller, tem acompanhado a turnê da mãe pelo Brasil. aos 33 anos de idade, ele esteve recentemente com a cantora em uma apresentação lotada em Tiradentes, Minas Gerais. Gabriel já dirigiu o clipe "Eu amo brilhar", em que também divide os vocais da música com a mãe.

“Sábado especial em Tiradentes, com um camarim alto astral! Nós amamos brilhar!”, compartilhou a cantora pelo Instagram









Gabriel é um jovem que segue os passos do pai, o diretor Lui Farias. Conhecido desde a infância por ser o tema de uma das músicas de sucesso da mãe, "Oito anos", o rapaz já tem experiência no mundo do entretenimento e se destaca por sua versatilidade.

Depois de morar na Alemanha, onde estudou alguns anos, Gabriel Farias voltou ao Brasil e agora também é sócio de uma produtora.





