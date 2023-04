Reprodução/Globo - 11.08.2022 Larissa Manoela em 'Além da Ilusão'

Larissa Manoela vai passar o feriadão de visual novo. A atriz compartilhou no Instagram um álbum mostrando o novo corte de cabelo nesta quinta-feira (08)

As fotos chamaram a atenção dos seguidores para o corte. "O cabelinho natural dela!", escreveu a atriz.





A atriz abandonou o alongamento dos fios que havia colocado e aderiu ao cabelo natural, voltando para o curtinho.

Os seguidores de Larissa Manoela elogiaram o novo visual, comentando sobre a beleza da atriz e seu corte de cabelo curtinho. Uma das seguidoras comentou "como essa menina é linda", enquanto outra afirmou que ama o novo visual da artista.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.