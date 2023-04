Reprodução / Instagram 06.04.2023 Kelly Key

A cantora Kelly Key entrou no hype do momento e publicou uma foto no Instagram em agradecimento aos fãs que a associaram ao lançamento do trailer do filme “Barbie”. Nos anos 2000, Kelly fez sucesso com a versão brasileira da música “Sou a Barbie Girl”.

“Musa, eu estou adorando tudo que vocês estão me marcando sobre o filme da Barbie”, escreveu a cantora na legenda da publicação.





No Instagram, a cantora postou uma foto vestindo um top, uma saia e luvas rosa, toda inspirada no estilo do filme, que conta com Margot Robbie, Dua Lipa e Ryan Gosling no elenco.

Além disso, Kelly compartilhou algumas ideias criativas dos seguidores, incluindo uma versão do trailer com a famosa música "Sou a Barbie Girl" como trilha sonora.





