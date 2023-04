Reprodução/Instagram Julio Rocha e o filho, José

O ator Julio Rocha abordou nas redes sociais sobre a sua apreensão ao ver o primogênito, José, de 4 anos, passar por uma cirurgia. A criança foi submetida a uma frenectomia, procedimento realizado para cortar o freio da boca e corrigir a língua presa.

"Cirurgia em uma criança de 4 anos… A pressão até cai! José foi diagnosticado com a linguinha presa com 2 anos de idade… ele teve dificuldade na amamentação, desmamou super cedo e não entendíamos o porquê. Por conta do atraso de fala ele já fazia acompanhamento com a fono e depois que chegou o diagnóstico da linguinha presa tudo fez sentido", começou ele em uma publicação no Instagram.

Rocha explicou ainda o motivo de José ter esperado por dois anos para realizar o procedimento.



"Como pais, temos muito medo de colocar nosso filho em uma experiência como uma cirurgia. Fomos cercados de segurança por ter profissionais que nos dão confiança com seu profissionalismo", explicou o ator. "A cirurgia, por mais que pareça simples, exigia muita técnica, por isso contamos com o cirurgião dentista pediátrico e a fono com o acompanhamento pré durante e pós cirúrgico do Jô".

A cirurgia foi um sucesso e o pequeno paciente já se encontra em plena recuperação, apesar dos receios. "Sem dúvidas, o que mais nos surpreendeu de tudo isso foi o José", exclamou o autor.

"Vivíamos preparando ele, contando sobre a cirurgia que iria acontecer, sempre de uma maneira muito lúdica para que pudesse passar por esse processo de uma maneira tranquila e com segurança principalmente".

Julio é casado com a influenciadora Karoline Kleine e ambos têm dois filhos, José, de 4 anos, e Eduardo, de 3. Karoline está grávida da terceira criança, uma menina.





