Reprodução/Instagram Gee Rocha, do NX Zero, sofre acidente de moto e atualiza estado de saúde

Na última segunda-feira (3) Gee Rocha, do NX Zero, sofreu um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia após quebrar a clavícula.

A assessoria de imprensa da banda emitiu uma nota atualizando o estado de saúde do guitarrista e afirmando que a turnê da banda segue normalmente.





"Na tarde da última segunda-feira (03), o guitarrista do NX Zero, Gee Rocha sofreu um acidente de moto – sem gravidade, mas que ocasionou em uma fratura na clavícula. O músico passou por uma cirurgia e já está se recuperando, não comprometendo assim, os shows da Tour Cedo ou Tarde já divulgados", disseram.

O NX Zero retorna aos palcos após 5 anos em junho, com shows por todo o Brasil.

Pelos Stories do Instagram, Gee deu mais detalhes sobre o acidente. "Eu estava a 30km/hr, aqui pelo bairro mesmo, e estava junto com o meu irmão na moto. Acabou que a pessoa que estava saindo de uma vaga com o carro não me viu, no ponto cego dela, e me pegou", revelou ele. Todos os envolvidos no acidente estão bem.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente