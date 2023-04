Reprodução Impotência e fuga hospitalar: André Marques dá detalhes da bariátrica

O apresentador André Marques revelou os bastidores conturbados da cirurgia bariátrica realizada em 2013. Durante a participação no "Faustão na Band", na última terça-feira (4), ele relembrou ter fugido do hospital e o argumento que o fez ceder para o procedimento.



“Eu estava enxergando meio mal e queriam me convencer a operar. Falei: ‘Não vou operar, vai que morro na cirurgia'. O médico falou que tinha mais chance de morrer de alguma doença associada à obesidade do que por causa da cirurgia. Aí quis disfarçar, contei umas piadinhas. Ele: ’André', você pode ficar cego'. Fiz uma piada”, detalhou.

Foi quando, na tentativa de o convencer a realizar o procedimento, o médico revelou que as sequelas relacionadas a obesidade poderiam deixar-lhe impotente sexualmente. Nesse momento, André concordou em passar pela mesa cirúrgica.

Mas o temor voltaria a lhe dominar quando o apresentador estava prestes a encarar a bariátrica.

“Fiz os exames todos. Estava no hospital. Fiquei amigo da enfermeira e estava achando que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu falei para ela: ‘Posso descer para fumar um cigarro, acho que não vou voltar dessa cirurgia’. Ela me levou para um cantinho. Entrei em um táxi e fugi do hospital”, confessou ele.

Entretanto, após horas de reflexão, André voltou para o hospital no dia seguinte disposto a dar continuidade com o tratamento. “Valeu a pena”, enfatizou, no fim do relato.