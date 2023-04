Reprodução Ana Maria Braga





A apresentadora Ana Maria Braga usou o perfil oficial do Twitter, na manhã desta quarta-feira (5), para fazer um desabafo após o ataque a creche em Blumenau, em Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas e quatro estão feridas.



No desabafo, Ana Maria Braga citou a sucessão de tragédias no Brasil nos últimos dias e se mostrou chocada com o ataque. "Extremamente triste e chocada com o ataque à creche em Blumenau. Quando atacam as nossas crianças, atacam também o nosso futuro. Essa sucessão de tragédias precisa cessar. Semana passada tivemos a perda da professora Elisabete e agora isso. Chega de violência! Meus sentimentos", disse Ana Maria.





O desabafo da apresentadora repercutiu na rede social. "Meu Deus, que maldade nessas pessoas. Queremos justiça pelo amor de Deus", escreveu uma seguidora. "Tristeza enorme aqui no estado", disse outro seguidor.



O assassino, de 25 anos, pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. A informação é da Polícia Militar. Após o crime, ele se entregou no Batalhão da PM.

Meus sentimentos. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) April 5, 2023





Ana Maria Braga segue afastada da apresentação do programa "Mais Você", da Globo, após passar por uma cirurgia para retirada de varizes. No início da semana, Fabrício e Talitha, substitutos de Ana na atração, explicaram a ausência da apresentadora.

"Ana sentiu que tinha que ficar mais uma semana de repouso", iniciou Fabrício, que interrompeu ao expor a opinião de Ana sobre o retorno. "Na verdade, assim, a gente conhece [a Ana]. Foi o médico que pediu e ela concordou, sob protestos. Ana, não custa nada, fica aí, descansa. É só mais uma semaninha, já você está de volta", disse.